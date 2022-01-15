РИАМО - 15 янв. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Путь до бухты реки Индиги внесен в перечень вопросов развития транспорта, документ опубликован на сайте Кремля.

Вторым пунктом в поручении правительству указано обеспечение разработки и утверждения плана по празднованию в 2024 году 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил кабмину и комиссии госсовета по транспорту рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, которые позволили бы убрать избыточные требования к строительству и реконструкции региональных и местных аэропортов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 31 августа.