РИАМО - 15 янв. В пятницу на 83-м году жизни умер один из самых активных ветеранов Одинцовского округа, депутат окружного Совета Сергей Лахваенко, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Совсем недавно обсуждали с ним продолжение благоустройства территории возле памятного знака, посвященного труженикам тыла и детям 1928-1945 годов рождения… Приношу соболезнования родным и близким. Скорбим об утрате вместе с ними», - написал Иванов у себя в Instagram.

Лахваенко родился в Белоруссии и почти всю свою жизнь проработал в сфере строительства в Таджикистане, Киргизии, Тверской области и Подмосковье. Он внес свой вклад в развития Московского метрополитена, когда работал на предприятии «Главтоннельметрострой».

В 2016 году Лахваенко возглавил Одинцовскую районную социально-ориентированную общественную организацию «Дети войны», которая занималась оказанием помощи людям старшего поколения. Он успел сделать много полезного и важного в роли ее председателя.