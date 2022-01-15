РИАМО - 15 янв. На треть построена станция Сокольнической линии столичной подземки «Новомосковская». К 2025 году рядом со станцией появится целый район, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Станция «Новомосковская» готова на треть. Ее ждут жители Южного Бутова и новых кварталов Коммунарки», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в 2025 году рядом со станцией появится целый район. Сама станция будет наземной, что позволяет возводить ее быстрее.

Станцией смогут пользоваться 120 тыс. жителей Коммунарки. «Новомосковскую» строят одновременно с продлением магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это будет первая наземная отапливаемая станция в столице. Станция полностью спроектирована в BIM. На ней будет в 1,5 раза больше вентиляционного оборудования

В новой Москве уже открыто 8 станций метро. До конца 2023 года в ТиНАО появится еще 3 новые станции.