РИАМО - 15 янв. Во Дворце культуры Гагарина Сергиево-Посадского округа 20 января организуют концерт хоров «Рождественские вечера». Мероприятие начнется в 18:00 в Голубой фойе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Событие приурочат к рождественским святкам. Их принято отмечать с кануна Рождества 6 января и до наступления Крещения 19 января.

В эти дни было принято разыгрывать дома настоящие спектакли. Проводить время в шумных компаниях с песнями, колядками, танцами и гаданиями.

Праздничная атмосфера на концерте будет создана с помощью профессионального исполнения искусно подобранной музыки и убранства арт-пространства.