РИАМО - 15 янв. Тверской районный суд Москвы арестовал еще 3 членов хакерской группировки REvil Михаила Головачука, Руслана Хансвярова и Дмитрия Коротаева, сообщает пресс-служба суда.

Все они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. Они арестованы до 13 марта.

Ранее на тот же срок были арестованы члены группировки Роман Муромский и Андрей Бессонов.

ФСБ России ранее сообщало о задержании членов известной группировки REvil, которую называют одной из крупнейших хакерских группировок в мире. Предполагается, что члены данной группировки причастны к атакам на крупные американские компании, в частности, Apple.