РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 янв. В подмосковном Дзержинском открыли полосу общественного транспорта для улучшения ситуации на дорогах из-за закрытия развязки на пересечении МКАД и Новоегорьевского шоссе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«14 января мы открыли полосу общественного транспорта на улице Энергетиков для всех жителей нашего города, то есть штрафы фиксироваться не будут», — сказал глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

Теперь по выделенке может двигаться не только общественный транспорт, но и личные автомобили. Кроме того, ограничено движение большегрузов в часы пик. Также будет увеличено количество автобусов и маршруток. Так часть автомобилистов пересядет на общественный транспорт, что позволит разгрузить дороги.

Помимо этих решений, правительство Московской области совместно с администрацией города предприняли ряд мер по предотвращению многокилометровых пробок. Так, с 11 на 12 января был ограничен съезд с Новорязанского шоссе на Дзержинское. Теперь автомобилисты, которые пересекали МКАД в районе Котельников, выезжают через Дзержинское шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции в часы пик дежурят на перекрестках. Выезд на МКАД с улицы Капотни тоже стал регулируемым. Утром и вечером сотрудники ЦОДД перекрывают правый съезд на кольцо и пускают поток по временной схеме сразу налево.

«Для бесперебойного движения наземного городского транспорта по улице Капотня от МКАД до улицы Верхние Поля по направлению в центр будет введена временная выделенная полоса. На период ограничений будет проходить 14 маршрутов наземного транспорта, которые ежедневно будут перевозить более 27 тыс. пассажиров», — сказал главный специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Вычислять наиболее загруженные участки дороги помогают камеры.

«Установлены передвижные комплексы фото- и видеофиксации для подсчета количества проезжающего транспорта. Обращаю внимание, что данные комплексы не выписывают штрафы, а только ведут мониторинг дорожного движения», — уточнил начальник управления Минтранса Подмосковья по ситуации в Дзержинском Виктор Щулепников.