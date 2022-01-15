РИАМО - 15 янв. Для сооружения временного лестничного пролета пешеходного моста на ж/д станции Москва-товарная-Курская привлекли порядка 40 человек и 4 единицы тяжелой техники, сообщает пресс-служба МЖД.

Вечером 14 января на станции обрушился лестничный пролет ж/д моста. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают экскаватор-погрузчик, «КамАЗ», 2 крана. К станции привезли арматуру, плиты, песок, металлическую конструкцию временного пролетного марша. На песчаную насыпь уложили бетонные плиты для установки опор под временную конструкцию моста.

Восстанавливают также часть перильного ограждения, которое было деформировано из-за обрушения.

Временный лестничный пролет планируют соорудить к 17 января.

Из-за инцидента выход со станции на шоссе Энтузиастов ограничен, рекомендуется пользоваться проходом на Международную улицу.