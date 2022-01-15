РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков совместно с родителями продегустировал качество питания в школе МБОУ НОШ №17, также он пообщался с учениками и учителями о качестве приготовленной пищи. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проект «Родительский контроль», направленный на усиление контроля качества питания в образовательных учреждениях, работает во всех школах Подмосковья. Питание подмосковных учеников должно быть качественным и разнообразным.

«Нравится детям еда или нет, понимаешь по их настроению. Если они веселые, довольные, значит сытые. На мой взгляд еда была вкусная, все очень понравилось», - отметил Волков.

По его словам, такой вид контроля совместно с родителями полезен, он позволяет не только узнать о проблемах в школах, но и о проблемах района в целом непосредственно от жителей.