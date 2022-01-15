РИАМО - 15 янв. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, контракт на реставрацию и реконструкцию Политехнического музея продлили до 1 июля 2022 года. В Федеральной адресной инвестиционной программе год открытия изменен на 2025-й, сообщает РБК.

В самом музее заявили, что 2025 год – максимальный срок.

«Мы ставим задачу по приближению срока ввода объекта в эксплуатацию», — отметили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники музея подтвердили, что в этом году открытия ждать не стоит. Выставочная программа к 150-летнему юбилею учреждения будет проводиться на других площадках.

Помимо сроков, выросла и стоимость работ. В 2013 году контракт с «Политехстроем» на подрядные работы предполагал 7,3 млрд рублей затрат, сейчас в нем указано 10,7 млрд рублей, на 5,4 млрд из которых работы уже выполнены. Общая стоимость составит порядка 18,2 млрд рублей.