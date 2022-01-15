РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. В городском округе Люберцы в 2022 году планируется начать реконструкцию в парке «Наташинские пруды», об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в субботу в ходе визита в парк.

«Парк был создан в 2013 году также в рамках программы губернатора «Парки Подмосковья». Парк востребован жителями. На этот год у нас запланировано (начало - ред.) реконструкции на два года», — сказал Хайкин.

Проектирование работ будет проходить совместно с жителями.

«Я думаю, что парк вообще преобразится. <...> Важно, чтобы здесь была создана хорошая положительная атмосфера, каждый раз она поддерживалась, улучшалась и чтобы жители были довольны. Это самое важное», — уточнил Хайкин.

Также Михаил Хайкин совместно с главой городского округа Владимиром Ружицким посетили всесезонный каток.

«Сегодня мы пришли посмотреть, как работает каток, который был установлен по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И действительно видим, что это востребовано жителями. Почти 200 человек сейчас находятся и в ожидании, и в пункте проката, и на льду. <...> Организовано все хорошо. Есть какие-то моменты, которые нужно еще улучшать», — сказал Хайкин.