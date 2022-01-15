РИАМО - 15 янв. В столице для добровольцев старше 55 лет пройдут вебинары по компьютерной грамотности, конкурс постов о волонтерской деятельности, а также организуют работу в роли гидов, рассказывающих о достопримечательностях и интересных местах столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Развитие «серебряного» волонтерства

Добровольцев старше 55 лет называют «серебряными» волонтерами. Только за прошлый год более 800 таких волонтеров приняли участие более чем в 100 городских мероприятиях. На сегодняшний день такое добровольчество стало одним из самых популярных направлений волонтерской деятельности. Для многих москвичей старшего возраста это возможность разнообразить свой досуг, найти единомышленников и получить новые знания.

Планы на 2022 год

Не так давно на базе ресурсного центра «Мосволонтер» открылся региональный центр для «серебряных» волонтеров «Молоды душой». Теперь добровольцы старше 55 лет могут поддерживать городские акции и участвовать не только в традиционных мероприятиях, но и в обучающих занятиях. Поделиться впечатлениями от добровольческих акций, написать о жизни волонтерского сообщества Москвы они смогут на своих страницах в соцсетях в рамках конкурса постов «Серебряная весна». Авторы лучших постов получат полезные подарки.

В нынешнем году для таких активистов подготовили специальную программу «Компьютерная гостиная», в рамках которой «серебряные» добровольцы научатся пользоваться интернет-сервисами и офисными программами, искать нужную информацию, а также получат другие полезные навыки в работе с компьютером.

В течение года для добровольцев также запланирована работа дискуссионных площадок. Волонтеры смогут встретиться и обсудить проблемы и вопросы продвижения и популяризации добровольчества.

Продолжит работу проект «Серебряные маршруты», в рамках которого добровольцы будут выступать в роли гидов, рассказывающих о достопримечательностях столицы и интересных местах. Так, в прошлом году состоялось несколько экспериментальных экскурсий: волонтеры старшего поколения проводили любительские экскурсии для своих сверстников. Теперь же планируется, чтобы добровольцы проводили такие встречи, например, для студентов.

«Представители «серебряного» волонтерства - это уникальные люди, за плечами которых богатый жизненный опыт, ценностные ориентиры и невероятный запас внутренней энергии, которым они готовы делиться с окружающими. Я рада, что с каждым годом мы предлагаем старшему поколению волонтеров все больше интересных событий и возможностей для саморазвития», - отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Чтобы присоединиться к региональному центру «Молоды душой», необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Подробнее узнать о программе также можно по телефону: 8(499)722-69-98. Более подробную информацию о добровольцах Москвы и событиях сообщества можно найти на страницах «Мосволонтера» во «ВКонтакте», в Instagram и Facebook.