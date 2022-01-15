РИАМО - 15 янв. На торги в Подмосковье выставлены 580 участков под индивидуальное жилищное строительство. Их можно купить или арендовать на торгах, которые организует комитет по конкурентной политике Московской области, сообщили в пресс-службе комитета.

Те, кто хочет построить свой дом в регионе, могут выбрать подходящий участок в зависимости от местоположения, площади, застройки вокруг и других предпочтений. На торгах сейчас можно взять в аренду 503 участка, а 77 можно купить. Площадь участков варьируется от 300 кв. м до 5 тыс. кв. м.

На участках можно построить дома, разместить гаражи, хозяйственные помещения, заняться выращиванием с/х культур и садоводством.

Так, в Ликино-Дулеве можно купить земельный участок площадью 15 соток. Начальная цена составляет 1,2 млн рублей. В деревне Бужарово в Истре можно взять в аренду на 20 лет участок площадью 25 соток. Начальная стоимость арендной платы составляет 500 тыс. руб. в год.

Торги по реализации земельных участков под ИЖС в Московской области традиционно пользуются спросом из-за непосредственной близости к Москве и хорошей транспортной доступности.

Характеристику, всю нужную информацию о таких участках, которые выставлены на продажу или предлагаются в аренду, можно найти на портале ЕАСУЗ.