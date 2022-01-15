РИАМО - 15 янв. Заказчики в Московской области могут ускорить закупочный процесс благодаря новым возможностям подсистемы «ЕАСУЗ 44». Так, в подсистеме была внедрена роль «Администратор организации», что позволило ответственным за учреждение регистрировать и блокировать работников своей организации самостоятельно. Подсистему продолжат совершенствовать, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Государственные и муниципальные заказчики в регионе размещают информацию о закупках в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). Она интегрирована с ЕИС. Комитет по конкурентной политике Подмосковья является оператором ЕАСУЗ в регионе.

Для удобства и контроля заказчиков была создана подсистема «ЕАСУЗ 44», предназначенная для автоматизации процессов по организации и проведению закупок по закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подсистему постоянно совершенствуют. В 2021 году внедрили оптимизационный функционал по взаимодействию техподдержки ЕАСУЗ с заказчиками через личный кабинет. При ошибках во время публикации закупок пользователи подсистемы могут отслеживать информацию о поданных заявках в 1 клик с помощью автоматической подачи заявки путем клика на ошибку.

Кроме того, был создан функционал регистрации организаций и пользователей через функционал системы ЕАСУЗ. Благодаря этому уменьшились трудозатраты заказчиков по обращениям в комитет.

Была внедрена роль «Администратор организации». Это позволило ответственным за учреждение пользователям ЕАСУЗ блокировать и регистрировать работников своей организации самостоятельно.

Функция «Восстановление пароля» снизила число обращений в комитет на 95%.

«В 2022 году продолжится совершенствование подсистемы «ЕАСУЗ 44». В планах — внедрить функционал, который позволит сократить сроки заключения контракта. Например, будет реализована генерация документов «Описание объекта закупок». А для сокращения обращения в службу технической поддержки, мы думаем над разработкой нового реестра «Экономия», — сказала замдиректора ГКУ «Региональный центр торгов» Виктория Зотова.

Она добавила, что еще одной доработкой станет выпрямление процессов – благодаря этому будут сокращены ручной ввод данных в системе и их дублирование.