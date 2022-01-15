РИАМО - 15 янв. На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился седьмой самолет с российскими миротворцами на борту. Они в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ покинули Казахстан, сообщает РИА Новости.

Всего в Подмосковье уже приземлились 3 самолета АН-124 «Руслан» и 4 самолета Ил-76.

После прибытия для личного состава организуют торжественный митинг, после чего миротворцы отправятся в пункт постоянной дислокации.

Российские военные были направлены в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Он обратился за помощью к странам-членам ОДКБ после того, как массовые акции в Казахстане переросли в беспорядки. Первые волнения начались еще 2 января.