РИАМО - 15 янв. К вопросу погружения в купели на Крещение необходимо подходить с максимальной осторожностью. Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Сам он еще не решил, будет ли погружаться в купель в этом году.

«Вирус никуда от нас не ушел. Вот уже в институте Гамалеи предупреждают, что вирус вернется с новой силой, будет вспышка «омикрона», цифры поползут с новой силой в феврале. Вот к этому нужно подготовиться», - сказал Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что в других странах увеличивается число заболевших. Заражаются целые семьи. У тех, кто привился от коронавируса, вызванная «омикроном» болезнь проходит легко, как сезонная простуда.

«Я думаю, что нам лучше бы вот это оставшееся время до обещанной вспышки коронавируса посвятить тому, чтобы повысить свой иммунитет, чтобы сделать прививку тем, кто еще не сделал, и подготовиться к этой новой волне», - заключил Иларион.

Карта размещения крещенских купелей в Подмосковье в 2022 году>>