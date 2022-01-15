РИАМО - 15 янв. Те, кто не вакцинировался от коронавируса, попадают в больницу с тяжелой формой Covid-19 в 5 раз чаще, сообщил вирусолог Константин Чумаков.

«Непривитые попадают в больницу в 5 раз чаще, чем привитые, вот и все. Вот вам 80% эффективности прививки, которая в основном создавалась для того, чтобы защитить людей от тяжелого течения болезни», - сказал вирусолог в эфире «Радио России».​

Ранее Чумаков сообщил, что симптомы при заражении штаммом Covid-19 «омикрон» значительно слабее и типичны для респираторного заболевания.

В России коллективный иммунитет от Covid-19 составляет 63,7%. Полностью вакцинацию в стране прошли 76 520 849 человек.