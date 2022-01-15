РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 янв. В Центральном музее ВВС в поселке Монино Щелкова открылась выставка «Воздушные винты», также состоялся круглый стол, посвященный Дню образования Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня (15 января - ред.) в музее ВВС проходит два мероприятия: круглый стол, посвященный Дню образования Московской области, а также открытие уникальной и единственной в мире выставки «Воздушные винты». На ней представлено порядка 59 винтов от различных типов самолетов. В прошлом году прошло открытие части выставки, сейчас мы открываем уже полную выставку», - сказал начальник научно-экспозиционного отдела Центрального музея ВВС Андрей Почтарев.

В экспозиции есть воздушные винты, которые были установлены на самолетах эпохи зарождения отечественной авиации - это С-16, И-5, учебных самолетах Ут-2, У-2, По-2. Также на выставке представлен воздушный винт для первого самолета конструктора Н.Н. Поликарпова Р-1.

Кроме того, прошел круглый стол, посвященный Дню образования Московской области «ВВС на страже неба Подмосковья на примере развития Щелковского района». На нем было рассказано о создании монинского и чкаловского военных гарнизонов, а также о создании гарнизона Звездного городка. Также во время круглого стола сотрудники Щелковского историко-краеведческого музея рассказали о развитии промышленности на территории щелковского края и образовании Щелковского района, преобразованного несколько лет назад в городской округ.