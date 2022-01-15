РИАМО - 15 янв. Симптомы при заражении штаммом Covid-19 «омикрон» значительно слабее и типичны для респираторного заболевания. К основным проявлениям относятся головная боль, насморк, потеря обоняния, сообщил вирусолог Константин Чумаков.

«Конечно, он протекает не как заболевания, вызванные предыдущими штаммами. Предыдущие штаммы вызвали характерные симптомы – потеря обоняния, повышенная температура, воспаление легких, <…> васкулиты, тромбозы в легких, поражение легких и так далее. Это был очень необычный набор симптомов», - сказал Чумаков в эфире «Радио России».

Он подчеркнул, что симптоматика при «омикроне» типичная при остром респираторном заболевании верхних дыхательных путей. При болезни почти не бывает воспаления легких, к основным проявлениям относятся головная боль, насморк, потеря обоняния, кашель, раздражение в носу.

Заболевание новым штаммом может протекать от 1 до 3-5 дней. ​