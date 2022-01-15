РИАМО - 15 янв. Более 75 тыс. раз воспользовались информационным сервисом «Мосводоканала» в 2021 году. Так, был расширен функционал личного кабинета, запущен чат-бот для передачи показаний счетчиков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

С помощью сервиса «Качество воды в районах Москвы» можно узнать, насколько водопроводная вода в доме соответствует нормам. Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.

Дополнительная функция «Калькулятор жесткости» переводит значение этого параметра в единицы измерения разных стран. Это поможет выбрать верные режимы эксплуатации бытовой техники, если в инструкции к ней жесткость воды указана не в градусах, как принято в России.

В прошлом году для удобства абонентов разработали мобильную версию сайта АО «Мосводоканал», расширили функционал личного кабинета и запустили чат-бот для передачи показаний счетчиков.