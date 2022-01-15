РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Матч между командой звезд отечественного хоккея и дворовой командой в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска завершился вничью со счетом 3:3, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Проведение такого мероприятия стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

Губернаторский проект по популяризации хоккея стартовал на льду стадиона образовательного центра «Вершина» в субботу. В рамках него любительская команда и воспитанники школы имени Владимира Петрова смогли сразиться с легендарными хоккеистами Вячеславом Фетисовым, Валерием Каменским, Александром Могильным и другими.

Старт матчу дали Вячеслав Фетисов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава Красногорска Дмитрий Волков.

«Как говорит наш губернатор Андрей Воробьев: «Все для жителей Подмосковья». Буквально недавно в Красногорске стартовал проект со звездами фигурного катания. Сегодня – со звездами хоккея. Наши жители, ребятишки, которые занимаются в хоккейных школах, сегодня – настоящие чемпионы!» - сказал Волков.

Он подчеркнул, что юные спортсмены, хоккеисты-любители, жители округа смогли вживую увидеть легендарных спортсменов, которых раньше видели только по телевизору, за победами которых следили.

Глава округа отметил, что в Красногорске активно реализуется губернаторский проект ««Открытый школьный стадион». На стадионе школы «Вершина» оборудовали каток, открытый для жителей.

«У нас выработан стандарт, когда при школах есть стадионы, катки. Летом мы играем в футбол, зимой – хоккей, массовые катания. Мы должны сделать так, чтобы в перспективе так работали стадионы в каждой школе», - подчеркнул Волков.

На протяжении всего матча, который длился два периода, вела команда звезд хоккея. Второй период завершился со счетом 3:2. Однако за серию буллитов дворовой команде удалось сравнять счет.

По словам Абаренова, проект продолжат и в других округах Подмосковья.