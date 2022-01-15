РИАМО - 15 янв. Коронавирусная инфекция ослабевает и вскоре пандемия закончится, сообщил вирусолог Константин Чумаков.

«Пандемические вирусы эволюционируют в сторону уменьшения патогенности. <…> Пандемии гриппа, они обычно пшик и все, прокатились за один год. Пожалуй, была на памяти человечества «испанка» (испанский грипп – ред.). Вот «испанка» да, это было серьезное испытание, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло, но это тоже завершилось за 2,5 года», - сказал вирусолог Чумаков в эфире «Радио России».

Специалист пояснил, что вирус испанского гриппа не исчез, а стал сезонным заболеванием.

Чумаков отметил, что во время «испанки» не было вакцин и переболели все, из-за чего выработался популяционный иммунитет. ​

В России за прошедшие сутки выявили 27 179 случаев коронавируса, с начала пандемии в стране выявили 10 774 304 случая Covid-19. Коллективный иммунитет от инфекции в РФ составляет 63,7%.