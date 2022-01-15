РИАМО - 15 янв. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу, страна обладает достаточными ресурсами. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако политик отметил, что для разработки поставок необходимы время и инвестиции. Также Новак добавил, что нужны прозрачная сбытовая политика на рынке Европы и долгосрочные контракты.

«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», - сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году. Значительно больше было поставлено в Германию, в Турцию, в другие страны.

Причиной энергокризиса Новак назвал недальновидную политику Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет отказывалась от долгосрочных контрактов для снижения зависимости от России. По его словам, Евросоюз хотел перейти от долгосрочных контрактов на спотовые.

«Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика - это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других», - заключил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что РФ является одним из богатейших на планете государств по объему полезных ископаемых, при этом они нескончаемы. Его слова подтвердил и кандидат технологических наук и геолог Станислав Завацки. Он рассказал, что в России запасов газа и нефти хватит на несколько тысяч лет, а то и больше.