РИАМО - 15 янв. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину провести доработку проекта закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей страны. Особое внимание требуется уделить правам населения, сообщает Nation News.

Исправленный вариант должен быть подготовлен до 30 января. В нем должны быть предусмотрены все жизненные ситуации, которые могут произойти в период реализации федерального закона.

Отдельно Путин поручил проработать доступность получения сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от Covid-19, перенесение болезни или наличие медицинского отвода.

Ранее президент заявил, что у России есть 2 недели для того, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной распространением «омикрона».