РИАМО - 15 янв. В Подмосковье и столице 14 января наблюдались сильные порывы ветра. Так, на юго-востоке области порывы достигли штормовых значений в 20 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

На ВДНХ порывы ветра достигали 12 м/с, у МГУ и Тимирязевской академии – 15-16 м/с. На юго-западе, северо-западе и севере Московской области скорость ветра увеличивалась до 12-13 м/с.

За сутки на ВДНХ выпало почти 3 мм осадков, но высота сугробов не изменилась из-за сильного ветра, который переносил снег с одного места на другое.

Сильный ветер 14 января наблюдался и в других регионах центра России.