РИАМО - 15 янв. В столице 17 января атмосферное давление снова резко опустится и может достичь рекордной отметки для этого дня. В начале новой недели в Москву придет очередной циклонический вихрь, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшей осенью и нынешней зимой в центре европейской части России наблюдается неустойчивая, резко изменяющаяся погода. Причиной этого стали постоянные циклонические вторжения, сопровождающиеся «барическими горками» - частыми и резкими колебаниями атмосферного давления.

В последнее время атмосферное давление все чаще достигает рекордных показателей. В ноябре прошлого года дважды были установлены рекорды аномально низкого давления, один такой рекорд был установлен в декабре.

14 января атмосферное давление в Москве снизилось до 717 мм рт. ст. Это значение более чем на 3 мм рт. ст. ниже предыдущего рекорда, установленного 74 года назад.

В январе ожидается еще несколько вторжений циклонических вихрей. Одно из них произойдет в начале следующей недели. 17 января в Москве будет ветрено, пройдет снег, ожидается метель, температура повысится до минус 2 – 0 градусов.

Атмосферное давление резко снизится до 724 мм рт. ст. Это на 22-24 единицы ниже нормы и близко к рекорду для 17 января, который был установлен в 2000 году и составил 723 мм рт. ст.