РИАМО - 15 янв. В пятницу в районе метеостанции ВДНХ было зафиксировано выпадение 2 мм осадков – это порядка 4,7% от месячной нормы. В районе станции Балчуг выпало 0,7 мм снега, рядом с МГУ – до 2,8 мм, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За прошедшую ночь на ВДНХ выпало 0,9 мм осадков, в МГУ – 0,6 мм. То есть снег был небольшой. Что касается ветра, у нас действительной погода была довольно ветреной <…> и порывы достигали 16 метров в секунду», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в течение дня субботы столица будет находиться в тыловой части циклона. Снег продолжит местами идти, но более 1 мм осадков не ожидается.

В столице из-за порывистого ветра и метели объявлено экстренное предупреждение. Автомобилистам рекомендуют не выезжать на личных машинах и не оставлять их под шаткими конструкциями и старыми деревьями.