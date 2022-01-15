РИАМО - 15 янв. Работы по облицовке платформенного участка станции «Варшавская» бывшей Каховской линии столичного метрополитена находятся в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На станции «Варшавская» в настоящий момент продолжаются архитектурно-отделочные работы, также в высокой степени готовности находится облицовка платформенного участка, на четверть обновлены инженерные системы. Для маломобильных групп граждан в западном вестибюле планируется установить лифт», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также напомнил, что станции «Варшавская» и «Каширская» бывшей Каховской линии после реконструкции войдут в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) вместе с недавно открывшейся после реконструкции станцией «Каховская».

«Реконструируемая станция «Каширская» является кросс-платформенной, и после завершения работ она продолжит функционировать в составе и Большой кольцевой линии, и Замоскворецкой ветки. Работы выполнены более чем на четверть. Сейчас здесь ведется облицовка путевых стен, завершены архитектурно-отделочные работы на платформенных участках», - уточнил Бочкарев.

Длина Большой кольцевой линии метро составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.