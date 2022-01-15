РИАМО - 15 янв. В некоторых районах столицы идет небольшой снег. Городские службы оперативно очищают от осадков дороги и тротуары. Непрерывно ведется мониторинг обстановки в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Коммунальщики отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с регламентом.

Температура воздуха в городе варьируется от минус 4 до минус 2 градусов. Погодные условия ухудшает ветер, местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в метель на личном транспорте. Машины советуют парковать в гаражах, избегать стоянок вблизи шатких конструкций и деревьев.