РИАМО - 15 янв. В 2023 году всеобщей паспортизации в Москве исполнится 90 лет. Столица стала одним из первых городов в стране, жителям которого в 1933 году начали выдавать паспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В СССР не было паспортов, граждан идентифицировали с помощью трудовых книжек, членских билетов, мандатов, паспорта же были лишь у тех, кто выезжал за границу. С 20 января 1933 года в Москве документ стали выдавать всем.

Заняться этим было поручено управлению районных комитетов милиции и ожидалось, что вся процедура завершится до 15 апреля. Все жители, достигшие возраста 16 лет, обязаны были получит документ, удостоверяющий личность.

Будущим владельцам паспортов нужно было представить справку из домоуправления, справку с места работы, службы или учебного заведения, документ, удостоверяющий место и время рождения. Список документов для военнообязанных дополнял учетно-войсковой билет.

О необходимости получит паспорт жителям сообщало домоуправление. Оно же занималось сбором данных и документов для передачи в паспортный пункт, а также уведомляли граждан о дне и месте выдачи документов.

Те, кто не получил паспорт или временное удостоверение, лишались права жить в городе и обязаны были его покинуть. Москвичи, находившиеся в период проведения паспортизации в командировке, должны были в течение 10 дней после возвращения получить его в отделении милиции.

В паспорте указывали сведения о владельце: фамилию, имя, отчество, время и место рождения, национальность. Также отмечалось социальное положение, место жительства и место работы, прохождение военной службы и перечень документов, на основании которых выдали паспорт.

Появление паспортной системы повлияло на жизнь в столице, так с 1 мая 1933 года стало обязательным предъявление документа при приеме на работу.​