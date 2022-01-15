РИАМО - 15 янв. Пожар произошел в квартире дома 17 на улице Менделеева в Воскресенске. В результате возгорания несколько человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о происшествии поступила в МЧС в 01:07 15 января.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на первом этаже на площади 5 квадратных метров.
В 01:32 было потушено открытое горение, в 03:02 – возгорание полностью ликвидировали.
На месте работали 8 единиц техники и 26 человек.
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