РИАМО - 15 янв. Пожар произошел в квартире дома 17 на улице Менделеева в Воскресенске. В результате возгорания несколько человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 01:07 15 января.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на первом этаже на площади 5 квадратных метров.

В 01:32 было потушено открытое горение, в 03:02 – возгорание полностью ликвидировали.

На месте работали 8 единиц техники и 26 человек.