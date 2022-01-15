РИАМО - 15 янв. Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками портала госуслуг. Мошенники просят пользователей продиктовать код из СМС якобы для того, чтобы привязать QR-код к странице человека на сайте госуслуг, пишет газета «Коммерсант».

О новом виде мошенничества предупреждают в компаниях по кибербезопасности. Злоумышленники могут воспользоваться данными граждан с сайта госуслуг, чтобы, например, оформлять кредиты. Код из СМС нужен как раз для того, чтобы войти в личный кабинет на сайте.

В то же время в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметили, что не получали жалоб на такие виды мошенничества.

Обычно у телефонных мошенников уже есть какие-то данные о тех, кому они звонят. Так, они обращаются к пользователям по имени. Как отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, во время таких звонков не требуется переводить деньги, из-за этого бдительность может притупиться.

Такая схема мошенничества может быть успешной из-за проблем с правильным отображением или получением на портале госуслуг QR-кодов.

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский рассказал, что такая схема обмана достаточно популярна и распространена – действует не только с порталом госуслуг. Задача злоумышленников – заставить человека принять импульсивное и быстрое решение.

Мошенники могут использовать личные данные с сайта госуслуг для оформления кредитов, займов. Кроме того, данные могут быть использованы при других звонках мошенников с целью вызвать больше доверия у потенциальной жертвы.

Чтобы защитить свой аккаунт на сайте госуслуг, нужно использовать двухфакторную аутентификацию – это затруднит для злоумышленников вход в личный кабинет пользователя. Кроме того, стоит отказаться от общения по таким вопросам при входящих звонках.