РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Матч между легендарными спортсменами, звездами советского и российского хоккея и местными жителями проходит в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На льду стадиона образовательного центра «Вершина» встретились команда, в состав которой вошли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, и другие именитые спортсмены, и дворовая команда Путилкова, а также воспитанники академии хоккея имени Владимира Петрова.

Матч проводится в рамках проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по популяризации хоккея в регионе.

«Я уверен, что это первый матч этой серии, потом мы встретимся в других городах и обязательно вернемся в Путилково», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Фетисов подчеркнул ,что для него и его друзей является огромной честью быть сегодня на дворовой площадке в Красногорске.

«Мы все выросли на дворовом хоккее. Нельзя стать олимпийским чемпионом или чемпионом мира, не став чемпионом своего двора», - подчеркнул Фетисов.

Проведение такого мероприятия стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».