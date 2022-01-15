РИАМО - 15 янв. В Иваново прибыли все 10 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ, покинувшими Казахстан. Они приземлились на аэродроме Северный, сообщает ТАСС.

«На летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи», - рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что после торжественного митинга личный состав вместе с техниками отправится к месту постоянной дислокации.

Российские миротворцы были направлены в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. В Казахстане со 2 января проходили акции протеста, быстро переросшие в массовые беспорядки.