РИАМО - 15 янв. В столице рабочие приступили к демонтажу некоторых праздничных украшений. Световые конструкции планируется оставить на улицах города до весны, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

«В первую очередь с улиц уберут около 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы», - рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В общей сложности к Новому году и Рождеству в Москве установили более 4 тыс. декоративных конструкций. Их используют для украшения города ежегодно.

После демонтажа декоративные элементы отправятся на склады, где их приведут в порядок, отремонтируют и оставят до следующего сезона.

Световые конструкции продолжат радовать гостей и жителей Москвы, удлиняя короткий световой зимний день.