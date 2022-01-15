РИАМО - 15 янв. Ежегодно в школе №1540 на Новослободской улице в столице для учеников проходит технологическая STEM-декада – марафон практических занятий, мастер-классов и соревнований. В этот раз в ее рамках провели чемпионат по робофутболу, конкурсы, викторины и другие активности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

STEAM-образование

На данный момент в школе №1540 обучаются 1500 школьников и дошкольников. Раньше информатика и технология изучались с 5 класса, сейчас же уже в подготовительной группе детского сада преподают робототехнику. Ежегодно в научно-практической конференции участвуют даже дошкольники, например, они конструируют модели животных и защищают свой проект перед родителями и комиссией, рассказывая о малоизвестных фактах.

В школе построена вертикаль по системе STEAM-образования, по которой дети изучают науку, технику, инженерное дело, искусство и математику. Поэтому в школе каждый год проходит STEM-декада, на которой две недели дети разных возрастов применяют свои знания и воплощают идеи в реальность. Они не только участвуют в технологических мероприятиях, но и самостоятельно проводят мастер-классы. Также школа организовывает конвергентные уроки, когда ученики изучают какую-то тему в аспекте нескольких дисциплин — биологии, химии, информатики.

STEM-декада

В рамках декады 2021 года для ребят провели мастер-классы по криптографии и нейросетям, занятие от выпускников по теме «Уголовно-правовое противодействие экологическим преступлениям», онлайн-экскурсию «Путешествие в мир ЮНЕСКО» и STEAM-квест.

«В этот раз декада была посвящена технологиям прошлого и будущего. В каждом здании мы оформили зону таймлайна, где ребята наклеивают стикеры, когда что-то узнают из истории научно-технических открытий. В Российской Федерации 2021 год был Годом науки, поэтому мы решили сделать нашу декаду такой — смешали конвергенцию с историей науки», - рассказал учитель информатики, руководитель STEAM-образования Николай Горелов.

Самым зрелищным мероприятием декады прошлого года стал чемпионат по робофутболу. На протяжении месяца ребята из младших и средних классов, объединившись в команды, изготавливали роботов. В декабре состоялся чемпионат между робокоманадами, их судили старшеклассники и вручили победителям главный кубок.

«Основная наша цель — подготовить детей к взрослению. Потому что самый большой проект, который им предстоит реализовать, — их собственная жизнь», - отметила директор школы №1540 Татьяна Хотылева.

Школьные проекты

Многие выпускники связывают свою жизнь с ИТ-технологиями, а некоторые продолжают совершенствовать свои школьные проекты. Например, выпускники 2020 года на протяжении нескольких лет конструировали ракету, которая должна улететь в космос, а после — вернуться обратно.

Еще один проект, над которым продолжается работа, – это тактильная карта метро для незрячих. Она реагирует на прикосновение и подсказывает, где человек находится, куда двигаться дальше и какие пересадки необходимо совершить. Проект защищали на конкурсе «Инженеры будущего».