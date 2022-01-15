РИАМО - 15 янв. На территории природно-исторического парка «Останкино» были замечены утки-мандаринки. Эти водоплавающие занесены в Красную книгу России под 3 категорией редкости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В общей сложности в мире зафиксировано всего порядка 25 тыс. пар уток-мандаринок, около 15 тыс. из них живут в России. Это небольшие птицы, вдвое меньше утки-кряквы. Имя они получили не в честь фруктов, а по аналогии с яркими нарядами китайских вельмож – мандаринов.

Птиц с ярким оперением редко можно встретить в Москве, они живут в бассейне реки Амур, в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях.

Ранее мандаринки уже прилетали в Москву в августе 2021 года в парк усадьбы Архангельское-Тюриково, а в январе 2020 года их видели на Нижнем Кузьминском пруду.​