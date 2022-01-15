РИАМО - 15 янв. Обрушившийся лестничный пролет моста на ж/д станции Москва-товарная-Курская планируют восстановить к 17 января. Территорию, которая прилегает к пешеходному мосту, очистили от обломков, сообщает пресс-служба МЖД.

Вечером 14 января на станции обрушился лестничный пролет пешеходного моста. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас у станции ведут подготовку к возведению временного лестничного пролета. Там сосредоточивают технику и строительные ресурсы.

Выход в город на шоссе Энтузиастов временно ограничен. Пассажиров призвали использовать проход на Международную улицу.