РИАМО - 15 янв. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, сильных порывов ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, предупреждение из-за порывов ветра в 15-18 м/с, метели объявлено до 21:00 в субботу. «Желтый» уровень из-за гололедицы действует до 11:00 17 января. Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и столице в субботу будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов. Ранее МЧС на субботу объявило экстренное предупреждение из-за метели и сильных порывов ветра.

16 января также будет облачно, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 6 – минус 4 градуса, днем — минус 4 – минус 2 градуса.

17 января будет облачно, ожидаются снег, метель, гололедица, порывы ветра до 17 м/с. Температура ночью составит минус 7 – минус 5 градусов, днем — минус 3 – минус 1 градус.