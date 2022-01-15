РИАМО - 15 янв. Столичным врачам удалось вылечить еще 2877 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. За время пандемии в Москве болезнь побороли 7 905 315 человек, сообщает городской оперштаб.

За сутки в городе выявили 6555 новых случаев заражения Covid-19. В медучреждения города доставили 879 заболевших, на аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 509 человек. Умерли 68 пациентов.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 2 082 224 случая инфицирования. Жертвами тяжелого заболевания стали 37 807 человек.

Заболеваемость коронавирусом начала активно расти из-за быстрого распространения нового штамма «омикрон». В ближайшее время показатели будут ухудшаться. Необходимо соблюдать меры безопасности и защищать свое здоровье от инфекции.