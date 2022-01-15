РИАМО - 15 янв. За сутки в столице выявили 6 555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число зарегистрированных случаев составило 2 082 224, сообщает городской оперштаб.

Из-за стремительно распространяющегося нового штамма коронавируса «омикрон» ситуация с заболеваемостью стала ухудшаться. В ближайшие дни показатели продолжат расти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже можно говорить о доминировании «омикрона» в доле заболевших. На него приходится уже более половины заразившихся Covid-19.

Собянин подчеркнул, что на этой неделе заболеваемость вырастет до 6-7 тыс. человек в сутки. Москвичей просят максимально ответственно относиться к своему здоровью, выполнять требования Роспотребнадзора и вакцинироваться.