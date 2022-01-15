РИАМО - 15 янв. После Covid-19 в Московской области выздоровели еще 1218 пациентов, с начала пандемии в регионе от инфекции вылечились 607 210 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 2589 случаев заражения, умерли 42 Covid-пациента. С начала пандемии в Московской области выявили 660 444 случая коронавируса, скончались 12 722 заразившихся.

Жителям Подмосковья рекомендовали при появлении любых симптомов простудных заболеваний оставаться дома и вызывать врача.

Также в общественных местах и пассажирском транспорте следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.