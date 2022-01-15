РИАМО - 15 янв. За прошедшие сутки в России скончались 723 человека с положительным результатом ПЦР-теста на Covid-19, с начала пандемии в стране умерли 320 634 человека с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки скончались 68 человек с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 62, Подмосковье – 42, Нижегородской области – 27, Красноярском крае – 25, Свердловской области – 20, Самарской области – 18, Иркутской области – 17, Ростовской области – 12, Воронежской области – 11, Пермском крае – 10, Саратовской области – 8, Челябинской области – 6.

В РФ за сутки выявили 27 179 случаев инфицирования, выздоровели после Covid-19 еще 26 584 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 10 774 304 случая заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 9 835 884 человека.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что повторное заражение Covid-19 после инфицирования штаммом «омикрон» становится вероятнее в 5 раз. До этого риск повторно заразиться инфекцией не был выше 1%.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно в любом регионе страны.