РИАМО - 15 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили 2589 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили 660 444 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по номеру «122».

Бесплатную прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор предлагается несколько отечественных вакцин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что повторное заражение коронавирусом после инфицирования штаммом «омикрон» становится вероятнее в пять раз. Впервые новый штамм коронавируса «омикрон» был зарегистрирован в ЮАР 24 ноября, на данный момент вирус быстро распространяется по всему миру и чаще передается от человека к человеку.