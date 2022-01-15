РИАМО - 15 янв. За сутки в России выявили 27 179 случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в стране зарегистрировали 10 774 304 случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки выявили 6555 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3314, Подмосковье – 2589, Нижегородской области – 736, Свердловской области – 612, Ростовской области – 449, Пермском крае – 419, Воронежской области – 403, Красноярском крае – 319, Самарской области – 318, Иркутской области – 311, Саратовской области – 231, Челябинской области – 201.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал пожилым людям ревакцинироваться от коронавируса «Спутником V», для других людей для повторной прививки подойдет однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Вакцинация остается самым надежным способом защититься от заражения и тяжелого протекания коронавируса. Сделать прививки можно бесплатно по всей стране.