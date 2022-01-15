РИАМО - 15 янв. В период праздников при строительстве новых линий и станций столичной подземки задействовали порядка 9 тыс. человек. Реализация стратегически важных проектов не прекращалась, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Так, в работе на 85 стройплощадках объектов метро в праздничные дни было задействовано порядка 8,8 тысячи человек», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что развитие метро относится к важным проектам, строительство подземки фактически относится к работам непрерывного цикла.

«Ключевым проектом столичного метростроения сегодня является Большая кольцевая линия, поэтому на строительство БКЛ были направлены основные ресурсы – на 39 площадках БКЛ в течение праздников трудилось около пяти тысяч строителей», - объяснил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что еще порядка тысячи строителей занимались созданием сопутствующих инфраструктурных объектов метрополитена.

«Порядка 700 человек было задействовано в праздниках на объектах электродепо метрополитена, и еще более 150 работали на строительстве транспортно-пересадочных узлов на строящихся станциях», – сообщил Кравцов.

Протяженность Большого кольца после завершения всех работ составит свыше 70 км, оно включит 31 станцию. На сегодняшний день 22 станции уже работают.

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