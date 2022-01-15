РИАМО - 15 янв. В период праздников при строительстве новых линий и станций столичной подземки задействовали порядка 9 тыс. человек. Реализация стратегически важных проектов не прекращалась, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Так, в работе на 85 стройплощадках объектов метро в праздничные дни было задействовано порядка 8,8 тысячи человек», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что развитие метро относится к важным проектам, строительство подземки фактически относится к работам непрерывного цикла.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что еще порядка тысячи строителей занимались созданием сопутствующих инфраструктурных объектов метрополитена.
«Порядка 700 человек было задействовано в праздниках на объектах электродепо метрополитена, и еще более 150 работали на строительстве транспортно-пересадочных узлов на строящихся станциях», – сообщил Кравцов.
Протяженность Большого кольца после завершения всех работ составит свыше 70 км, оно включит 31 станцию. На сегодняшний день 22 станции уже работают.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии