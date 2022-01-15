РИАМО - 15 янв. В столице, на Арбате, завершили капитальный ремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалистами были расчищены и восстановлены все декоративные элементы, кирпичная кладка и заполнены выветренные швы. Также зданию вернули исторический цвет, а во входных группах установили деревянные двери, двухкомпонентными смесями восстановили все сколы на ступенях в подъездах и обновили перила.

Помимо этого, были полностью обновлены системы водоотведения, теплоснабжения и холодного водоснабжения.

Доходный дом Иерусалимского патриаршего подворья расположен по адресу: Филипповский переулок, дом 18. Его построили в 1905 году. Здание с пятью этажами, подъездами в стиле модерн является ценным градоформирующим объектом. ​

Здание было построено на земле Иерусалимского подворья.