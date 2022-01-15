РИАМО - 15 янв. В нынешнем году в столице планируют ввести в эксплуатацию не менее 4,4 млн кв. м жилья. В 2021 году годовой план по жилью перевыполнили почти вдвое, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В нынешнем году согласно госпрограммам «Градостроительная политика», «Жилище» и федеральной программе «Жилье» в Москве предусмотрен ввод недвижимости общей площадью 8,5 млн кв. м, в том числе 4,4 млн кв. метров – жилой», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе сейчас ведется работа по актуализации плана-графика внебюджетных объектов, планируемых к вводу в 2022 году.

«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», - подчеркнул глава столичного Стройкомплекса.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в прошлом году в столице ввели в эксплуатацию порядка 7,8 млн кв. м жилой недвижимости при плане в 4 млн кв. м.

«В 2021 году в столице был установлен исторический рекорд. Ранее самых высоких показателей удалось добиться в 1965 году, когда в городе велось массовое жилищное строительство. Тогда за год было введено порядка 5,5 млн кв. м жилья. Таким образом, мы более чем на треть превзошли это достижение», - отметил Андрей Бочкарев.