РИАМО - 15 янв. В Сети появились фото и видео с места дорожной аварии, которая произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате столкновения пассажирского автобуса и такси пострадали 9 человек. Кадры опубликовало Федеральное агентство новостей.

На видео видно, что от удара автобус вылетел с трассы на обочину и протаранил столб. Небрендированный автомобиль такси марки Hyundai остался на проезжей части.

На месте происшествия находятся несколько машин скорой помощи, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель такси, не уступивший автобусу дорогу. Все пострадавшие в аварии были пассажирами автобуса, им оказывается медпомощь. Травмы получил в том числе двухмесячный ребенок, его вместе с мамой доставили в медучреждение для обследования.