РИАМО - 15 янв. В субботу в столице ожидаются метель, усиление порывов ветра до 15-18 м/с, объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Автомобилистам рекомендуется уменьшить скорость, увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных перестроений, опережений и обгонов. Автомобиль стоит парковать вдали от деревьев.

Пешеходам нужно обходить шаткие конструкции, рекламные щиты. Не стоит укрываться под деревьями. Нельзя оставлять детей без присмотра.

Жителей призвали быль осторожными и внимательными.