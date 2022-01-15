РИАМО - 15 янв. В 2021 году в столице план по вводу недвижимости в эксплуатацию был перевыполнен почти вдвое. Практически в два раза перевыполнен и показатель по вводу в эксплуатацию жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Введено более 16 млн кв. м различной недвижимости при изначальном плановом показателе в 8,5 млн «квадратов», - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что при плане по жилью в 4 млн кв. м выполнить удалось около 7,8 млн кв. м.

«Также было построено и введено в эксплуатацию почти 90 объектов социальной инфраструктуры, при этом мы почти на треть превзошли плановые показатели по вводу детских садов», - отметил Бочкарев.

В 2021 году показатель по вводу в эксплуатацию жилья в Москве побил исторический рекорд. Такой бум строительства жилплощадей наблюдался в последний раз в 1965 году, тогда сдано было около 5.5 млн кв. м.